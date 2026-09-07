Умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Универ» Альбина Евтушевская

Российская актриса Альбина Евтушевская, известная как «мастер эпизода», скончалась в возрасте 84 лет, сообщила её дочь Альбина Евтушевская в социальных сетях.
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