Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Информацию подтвердил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии