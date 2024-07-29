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Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Информацию подтвердил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

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