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Microsoft навсегда закроет офисное приложение Publisher — его файлы перестанут откры...

Microsoft навсегда закроет офисное приложение Publisher — его файлы перестанут откры...

Microsoft навсегда закроет офисное приложение Publisher — его файлы перестанут открываться, но пока что их можно спастиОдин из старейших офисных инструментов Microsoft — Publisher — будет окончательно закрыт в октябре 2026 года.

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