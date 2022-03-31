Происшествия

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В Свердловской области местная жительница признана виновной в истязании своей дочери-младенца, неисполнении обязанностей по её воспитанию, оставлении в опасности и умышленном причинении средней тяжести вреда...

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы города Карпинска, 1982 г.

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