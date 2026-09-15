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Газета.ру

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Актриса Анна Михайловская опубликовала видео с повзрослевшим сыном

Актриса Анна Михайловская опубликовала видео с повзрослевшим сыном

Звезда «Молодежки» Анна Михайловская показала своего повзрослевшего первенца. Актриса станцевала с 11-летним Мирославом во время семейной прогулки и опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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