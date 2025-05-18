Юрист рассказала, какие правонарушения на дачах встречаются чаще всего

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что наиболее распространенными правонарушениями на дачных участках считаются засорение территории сорняками и мусором, нарушения противопожарной безопасности, нецелевое использование земель, а также нарушение закона о тишине.
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