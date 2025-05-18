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Татар-информ

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Юрист рассказала, какие правонарушения на дачах встречаются чаще всего

Юрист рассказала, какие правонарушения на дачах встречаются чаще всего

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что наиболее распространенными правонарушениями на дачных участках считаются засорение территории сорняками и мусором, нарушения противопожарной безопасности, нецелевое использование земель, а также нарушение закона о тишине.

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