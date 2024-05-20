Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы

Театр абсурда решили разыграть западные СМИ. Речь идёт о вопросе одному из израильских чиновников от Reuters о том, причастны ли спецслужбы Израиля к гибели президента и министра иностранных дел Ирана при крушении вертолёта в провинции Восточный Азербайджан.