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Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы

Израильский чиновник о гибели президента Ирана: Это были не мы

Театр абсурда решили разыграть западные СМИ. Речь идёт о вопросе одному из израильских чиновников от Reuters о том, причастны ли спецслужбы Израиля к гибели президента и министра иностранных дел Ирана при крушении вертолёта в провинции Восточный Азербайджан.

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