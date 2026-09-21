«Почему Соединенные Штаты проиграли Ирану»

Перевод статьи с портала Tehran Times.В настоящее время Сайто является приглашённым профессором в Университете Квансей Гакуин, где преподаёт современную историю Ближнего Востока после Первой мировой войны, а также комментатором по ближневосточным вопросам в Институте Оказаки, аналитическом центре в Токио.
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