Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против российского атома

Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против российского атома

Венгрия выступила против введения атомной энергетики в 12-й пакет санкций ЕС против России. Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о санкциях против ядерной энергетики «никогда не будет принято, так как необходимо единогласие».

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