Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против российского атома

Венгрия выступила против введения атомной энергетики в 12-й пакет санкций ЕС против России. Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о санкциях против ядерной энергетики «никогда не будет принято, так как необходимо единогласие».