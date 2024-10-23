В Ленобласти детям и их родителям поступило сообщение с угрозами нападения на местные школы. Провокаторы разослали письма через электронный журнал в системах ГИС «СОЛО» 22 октября.
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В Ленобласти детям и их родителям поступило сообщение с угрозами нападения на местные школы. Провокаторы разослали письма через электронный журнал в системах ГИС «СОЛО» 22 октября.