Онижедети, да?

Коська

Вы меня простите, но в России главнее "ТОЛМАЧ" КОНСТИТУЦИИ или ГАРАНТ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ??? И то с каким упорством этот толмач упирается, наводит на мысль, что и ЕГО ЛИЧНОСТЬ ОЧЕНЬ БОИТСЯ ОТМЕНЫ МОРАТОРИЯ, как бы чего НЕ ВСПЛЫЛО!!!