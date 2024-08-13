МАКСИМ СТОЛЕТОВ Российские несовершеннолетние совершают теракты в своей же стране За попытку поджечь военкомат в Ростове-на-Дону шесть лет колонии общего режима получил 16-летний подросток.
#Онижедети, да?
Комментарии
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Коська
Вы меня простите, но в России главнее "ТОЛМАЧ" КОНСТИТУЦИИ или ГАРАНТ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ??? И то с каким упорством этот толмач упирается, наводит на мысль, что и ЕГО ЛИЧНОСТЬ ОЧЕНЬ БОИТСЯ ОТМЕНЫ МОРАТОРИЯ, как бы чего НЕ ВСПЛЫЛО!!!
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3 час.
владимир рябченко
Если страна не воспитывает подрастающее поколение, его воспитает кто-то другой...
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2 час.
Алексей Смирнов
А к кому нужно применить высшую меру социальной защиты? Как мне думается к родителям этих самых детей в первую очередь. Может после этого остальные задумаются.
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53 мин.
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