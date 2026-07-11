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ФИА увеличила лимит в области элементов силовой установки в 2027-м и 2028-м

ФИА внесла правки в регламент, которые распространяются на следующие два года. Изменения касаются лимита компонентов силовой установки.

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