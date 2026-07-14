Своя рука — владыка? Чиновник, устроивший розыгрыш автомобиля сам же в нём и выиграл

Курьёзы нашего дня, не виноват я-оно само так получилось… Как говорится, удивительное — рядом. В Чите праздник ко Дню семьи закончился громким скандалом, который моментально разлетелся по всем местным пабликам.
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