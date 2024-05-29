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Пользователи Starlink по всему миру сообщили о сбоях в работе

Пользователи Starlink по всему миру сообщили о сбоях в работе

Пользователи спутниковой системы Starlink сообщили о многочисленных сбоях в ее работе. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который занимается отслеживанием отключений и сбоев в работе известных интернет-ресурсов.

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