Пользователи Starlink по всему миру сообщили о сбоях в работе

Пользователи спутниковой системы Starlink сообщили о многочисленных сбоях в ее работе. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который занимается отслеживанием отключений и сбоев в работе известных интернет-ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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