«Ты зачем мельницу выбросил?! Давай ее сюда!»: друг показал мне хитрость, которая сэкономит кучу денег и мельница будет служить еще долго

Цены сейчас на эти мельницы просто заоблачные, вроде обычный чёрный перец, а стоит как крыло самолета! Да, конечно это удобно, практично, но не за такие же деньги, тем более потом выбрасывать ее приходится, когда специи кончаются! Конечно, каждый раз, когда специи в мельнице заканчивались, мне было жалко их выбрасывать, без слез не взглянешь как говорится и рука не поднимается выбросить, ну, а что еще с ними делать, не солить же! Хотя мне всегда хотелось, чтобы эти мельницы для специй еще послужили.