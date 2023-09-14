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  • Анастасия Гончарова
    когда коту делать нечего так он яйца свои лижет🤭🤔🤔🤔Зачем я собираю б...
  • Анастасия Гончарова
    а как ежели на четыре дольки спичку хряснуть бритовкой!?Во экономища какая будет то... аж в четыре раза,этак можно и ...«Ты зачем мельниц...
  • bobmihal Krylov
    А на 4! В 4 раза! Здорово!«Ты зачем мельниц...

«Ты зачем мельницу выбросил?! Давай ее сюда!»: друг показал мне хитрость, которая сэкономит кучу денег и мельница будет служить еще долго

«Ты зачем мельницу выбросил?! Давай ее сюда!»: друг показал мне хитрость, которая сэкономит кучу денег и мельница будет служить еще долго

Цены сейчас на эти мельницы просто заоблачные, вроде обычный чёрный перец, а стоит как крыло самолета! Да, конечно это удобно, практично, но не за такие же деньги, тем более потом выбрасывать ее приходится, когда специи кончаются! Конечно, каждый раз, когда специи в мельнице заканчивались, мне было жалко их выбрасывать, без слез не взглянешь как говорится и рука не поднимается выбросить, ну, а что еще с ними делать, не солить же! Хотя мне всегда хотелось, чтобы эти мельницы для специй еще послужили.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
этому эконому совет: если спички разрезать вдоль бритовкой , то коробка хватит на в 2 раза больший срок...
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11 час.
bobmihal Krylov
А на 4! В 4 раза! Здорово!
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9 час.
Анастасия Гончарова
а как ежели на четыре дольки спичку хряснуть бритовкой!?Во экономища какая будет то... аж в четыре раза,этак можно и лисапед на с экономленные средства приобрести лет через пять!!!! а что про перец, то  этот трюк со вскрытием мельницы уже старый  как древние укры и давно всем известен! и нех.. было придумывать какого то друга который с помойки ножиком откупорил мельницу ...чушь собачья ради того чтоб хоть что то но ебануть в инете...🤮🤮🤮 🙄🤪😅😅😇
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6 час.

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