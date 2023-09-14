«Ты зачем мельницу выбросил?! Давай ее сюда!»: друг показал мне хитрость, которая сэкономит кучу денег и мельница будет служить еще долго
Цены сейчас на эти мельницы просто заоблачные, вроде обычный чёрный перец, а стоит как крыло самолета! Да, конечно это удобно, практично, но не за такие же деньги, тем более потом выбрасывать ее приходится, когда специи кончаются!
Конечно, каждый раз, когда специи в мельнице заканчивались, мне было жалко их выбрасывать, без слез не взглянешь как говорится и рука не поднимается выбросить, ну, а что еще с ними делать, не солить же! Хотя мне всегда хотелось, чтобы эти мельницы для специй еще послужили.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
этому эконому совет: если спички разрезать вдоль бритовкой , то коробка хватит на в 2 раза больший срок...
А на 4! В 4 раза! Здорово!
а как ежели на четыре дольки спичку хряснуть бритовкой!?Во экономища какая будет то... аж в четыре раза,этак можно и лисапед на с экономленные средства приобрести лет через пять!!!! а что про перец, то этот трюк со вскрытием мельницы уже старый как древние укры и давно всем известен! и нех.. было придумывать какого то друга который с помойки ножиком откупорил мельницу ...чушь собачья ради того чтоб хоть что то но ебануть в инете...🤮🤮🤮 🙄🤪😅😅😇
Свежие комментарии