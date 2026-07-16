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В чем разница между обратным осмосом и нанофильтрацией и что лучше выбрать

В чем разница между обратным осмосом и нанофильтрацией и что лучше выбрать

В современном мире чистая вода — это не роскошь, а необходимость для здоровья и комфорта. Обратный осмос (РО) и нанофильтрация (НФ) представляют собой две передовые технологии мембранной очистки воды, которые позволяют удалять загрязнители на молекулярном уровне.

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