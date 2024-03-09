Офис Министерства торговли США обратил внимание на необходимость закрытия лазеек в правилах по предотвращению образования орбитального мусора

Офис министерства торговли США, который лицензирует коммерческие системы дистанционного зондирования, изучает вопрос о потенциально негативных последствиях формирования орбитального мусора со стороны коммерческих систем дистанционного зондирования.
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