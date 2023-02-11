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Пол Джордж: «В «Клипперс» Расселл Уэстбрук может быть самим собой»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж прокомментировал ситуацию вокруг Расселла Уэстбрука, который после обмена в «Юту» может договориться о выкупе контракта и стать свободным агентом.

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