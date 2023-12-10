«Путин вернется за добавкой»: Почему Запад забился в истерике

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валерий Дюков
    так пусть платят нормальные зарплаты и местный народ будет работать и мигранты не нужны будут.Дефицит работнико...
  • Анатолий Страшко
    Странно всё это.Самыми высокими темпами идут повышения оплаты нами услуг ЖКХ. А работать там некому. Куда уходят наши...Дефицит работнико...
  • Геннадий Бережнов
    Так пора видимо платить за эту не престижную работу достойно, тогда и завозить инородцев, ласковее мигрантов, и завоз...Дефицит работнико...

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Комментарии
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E
Ed
Мелкобритам и полякам приготовиться к существованию мелким фаршем
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