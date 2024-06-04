«Железный купол» справился не со всеми целями: север Израиля охватили пожары после ударов «Хизбаллы»

Север Израиля, включая и территории, оспариваемые соседними государствами, охватили сильные пожары. В самом Израиле утверждают, что десятки квадратных километров охватил огонь в результате обстрелов, совершённых группировкой «Хизбалла» с территории Ливана.
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