ВСУ запланировали сдать ещё больше городов: Военные аналитики заявили о стратегии "эластичной обороны"

ВСУ планируют сдать ещё больше населённых пунктов. Военные аналитики заявили о стратегии "эластичной обороны" - что это и как работает?Как пишет "Военная хроника", ВСУ планируют сдать ещё больше "малозначимых населённых пунктов" ради обороны крупных городов.