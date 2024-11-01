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Царьград

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  • Валентин Воробьев
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ВСУ запланировали сдать ещё больше городов: Военные аналитики заявили о стратегии "эластичной обороны"

ВСУ планируют сдать ещё больше населённых пунктов. Военные аналитики заявили о стратегии "эластичной обороны" - что это и как работает?Как пишет "Военная хроника", ВСУ планируют сдать ещё больше "малозначимых населённых пунктов" ради обороны крупных городов.

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