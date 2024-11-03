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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    русских  имен  никто  не  помнит,они  не  записывались,писали  имя  что  дал  поп!Под угрозой исчез...
  • саша дмитренко
    все  русские)))  имена  давали  попы!!  потому  их  не  осталось,русских,,не  считая  княжеских типа  владимирПод угрозой исчез...
  • саша дмитренко
    с  чего  это  латинские  и  греческие  имена стали  русскими???Под угрозой исчез...

Тест: как хорошо вы помните роман «Преступление и наказание»

Тест: как хорошо вы помните роман «Преступление и наказание»

Произведение из школьной программы только кажется хорошо знакомым — вы не сможете ответить на все вопросы «Преступление и наказание», фото: КинопоискНа «Кинопоиске» после нескольких переносов вышел долгожданный сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание».

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