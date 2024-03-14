Россиянам назвали продукты, провоцирующие мигрень

Мигрень — это первичная форма головной боли, которая может обострятся из-за воздействия определенных факторов, одним из которых является питание, а точнее — употребление определенных продуктов, рассказала «Газете.
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