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Царьград

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Прокуратура заставила пункты выдачи заказов заключить договоры на вывоз мусора

Прокуратура заставила пункты выдачи заказов заключить договоры на вывоз мусора

Прокуратура обнаружила, что владельцы пунктов выдачи заказов в Новосибирской области работали без договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, и после внесения представлений предприниматели заключили соглашения с региональным оператором.

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