Вывоз отходов – не справились! На Кубани заменили оператора сразу по двум зонам

Предыдущий оператор не справился со своими обязанностями, говорится в сообщении. Теперь за ТКО в Староминской и Новороссийской зонах отвечает «Южный региональный оператор»: это Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский и Кущевский районы, Ленинградский муниципальный округ, города Новороссийск и Геленджик.