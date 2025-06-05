Вывоз отходов – не справились! На Кубани заменили оператора сразу по двум зонам

Предыдущий оператор не справился со своими обязанностями, говорится в сообщении. Теперь за ТКО в Староминской и Новороссийской зонах отвечает «Южный региональный оператор»: это Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский и Кущевский районы, Ленинградский муниципальный округ, города Новороссийск и Геленджик.
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