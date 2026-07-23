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"Ангелам с моря" установят памятник

"Ангелам с моря" установят памятник

Инициатором создания памятника выступил Благотворительный фонд "Суворов". – Несколько лет назад я посетил итальянский город Мессину и увидел, насколько бережно там сохраняется память о русских моряках, – рассказывает председатель правления фонда Айрат Гафуров.

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