СМИ: агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в Вашингтоне

Так эксперт объяснил недавнюю критику Путина американским президентом Агрессивно настроенные к РФ советники президента США Дональда Трампа, вероятно, набирают влияние в Белом доме из-за затягивания переговоров по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии