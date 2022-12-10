В программе «Профилактика терроризма» на базе НГЛУ приняли участие более 80 госслужащих

В продолжение реализации государственного задания по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма на площадке Центра комплексной безопасности НГЛУ и Института непрерывного образования НГЛУ реализуется программа повышения квалификации «Профилактика терроризма», направленная на овладение знаниями о понятии терроризма и современных особенностях его проявлений, принципах, правовых основах, организованных формах и методах деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ, используемых ими силах и средствах, а также на овладение первичными умениями и навыками решения практических задач по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей, противодействию идеологии терроризма.