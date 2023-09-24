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Шипачев о «Зеленом дерби»: «Отдельно настраиваться не нужно – мы проиграли в Уфе, хотим взять реванш»

Игра состоится сегодня, 24 сентября. – Пауза перед «Зеленым дерби» пошла на пользу команде? – Шли игры через день, затем получили день на отдых и стали готовиться.

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