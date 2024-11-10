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Новости Омска

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Из Омска будет сложно улететь после новогодней ночи

Из Омска будет сложно улететь после новогодней ночи. Авиакомпании начали отменять первоянварские рейсы из-за снижения спроса.

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