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Царьград

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Николас Карр раскрыл, как технологии разрушают современное общество

Николас Карр раскрыл, как технологии разрушают современное общество

РБК публикует фрагмент книги Николаса Карра «Суперцветение», изданной «Альпина нон-фикшн». Карр, известный исследователь технологий, анализирует, как современные разработки влияют на общество и нашу психику.

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