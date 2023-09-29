Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Анатолий Анатольев
    ВРАГУ помогать??? МОЧИТЬ хитрожопых!!!"А кизяк на что?"...
  • Алексей Камышов
    Давно пора хитрожопых нурсултанцев на место ставить, или скоро там вторая "украина" в полный рост "нарисуется". А то ..."А кизяк на что?"...
  • StarPer
    Была бы Африка сыта. мы то уж как не будь.Союз мукомолов пр...

«Наш любимый дорогой»

«Наш любимый дорогой»

Граждане поздравят президента ударным трудом и видеороликами.День рождения Владимира Путина уже давно стал поводом, чтобы показать свою лояльность, а также презентовать свои амбиции по освоению бюджетных денег.

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