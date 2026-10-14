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Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco и аэропорту Эр-Рияда

Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco и аэропорту Эр-Рияда

В йеменском движении "Ансар-Алла" сообщили в среду, 14 сентября 2026 года, что атаковали объект Saudi Aramco в городе Дахран, нефтеперерабатывающий завод компании в Эр-Рияде и Международный аэропорт имени короля Халида "с помощью огромного количества баллистических, крылатых ракет и БПЛА".

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