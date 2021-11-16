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В ФРГ назвали причину задержки сертификации оператора «Северного потока — 2»

В ФРГ назвали причину задержки сертификации оператора «Северного потока — 2»

Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.

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