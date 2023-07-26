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Экс-разведчик Риттер: Конфликт на Украине вышел на новый этап

Экс-разведчик Риттер: Конфликт на Украине вышел на новый этап

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty объяснил, по какой причине украинский конфликт переходит сейчас на новый уровень ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОЧНИКЕ  .

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