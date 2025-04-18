Якутия призывает жителей к "народному мониторингу" стерхов: каждый может стать орнитологом

С мая начнется массовый пролет стерхов по территории республики.В Якутии стартовал проект "Полет стерха", призванный привлечь жителей республики к изучению и сохранению редких краснокнижных птиц – стерхов.
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