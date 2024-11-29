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Суд Карелии арестовал возможного убийцу адвоката из Ленобласти

Суд Карелии арестовал возможного убийцу адвоката из Ленобласти

Точную причину смерти женщины пока не установили.Следователи из Карелии расследуют уголовное дело по факту убийства женщины, которая четырьмя днями ранее пропала в Петрозаводске.

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