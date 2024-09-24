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В Симферополе пропал подросток

В Симферополе пропал подросток

В Симферополе несколько дней ищут пропавшего Богуслава Щербакова. Парень пропал 22 сентября с этого дня о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Крым.

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