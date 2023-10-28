Путин выразил соболезнования Токаеву в связи со взрывом в шахте

Число жертв трагедии возросло до 28. Судьба 18 шахтеров неизвестна.фото: t.me/aqorda_resmi--> Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на угольной шахте в Карагандинской области, сообщает 28 октября пресс-служба Кремля.
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