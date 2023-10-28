ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Кадыров: три выст...
  • Михаил Еграшин
    Странный Т9, как будто ствол при стрельбе ведет, только почему в разные стороны 😆В Кремле назвали ...
  • Михаил Еграшин
    Шухер бесполезным был. Евреи на подлете спрыгнули, и сейчас там подпольную Горно-ЦАХАЛинскую республику организуют 😂В Кремле назвали ...

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи со взрывом в шахте

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи со взрывом в шахте

Число жертв трагедии возросло до 28. Судьба 18 шахтеров неизвестна.фото: t.me/aqorda_resmi--> Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на угольной шахте в Карагандинской области, сообщает 28 октября пресс-служба Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх