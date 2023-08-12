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«Реал» и «Челси» согласовали аренду Кепы без права выкупа

«Реал» и «Челси» согласовали аренду Кепы без права выкупа

Как пишет журналист Relevo Маттео Моретто, клубы договорились об аренде 28-летнего вратаря. Сторонам осталось уладить некоторые детали, сделку могут закрыть в ближайшие часы.

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