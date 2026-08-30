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ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в Севастополе. Что произошло

ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в Севастополе. Что произошло

В ночь на 28 августа Севастополь вновь подвергся атаке украинских беспилотников. Основной удар пришелся по жилому дому № 12 на улице Героев Подводников в Гагаринском районе.

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