Усатый-полосатый

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Котька

Котька

Котька был последним котёнком у старой кошки. Однако, это не значит, что он был менее любимым.

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Лариса Дормидонтова
Всем котикам и кошечкам - судьбу Котьки - сразу и навсегда!!!
Элеонора Коган
Повезло маленькому Котьке,встретил всё-таки своего человека!!!!
Марина Сазонова
Как же ему повезло, что рядом оказался настоящий человек. Дай бог всем бздомышам всех своих людей найти настоящих и любящих.

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