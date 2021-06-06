Усатый-полосатыйВ мире животныхКотька Котька был последним котёнком у старой кошки. Однако, это не значит, что он был менее любимым.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса ДормидонтоваВсем котикам и кошечкам - судьбу Котьки - сразу и навсегда!!!Элеонора КоганПовезло маленькому Котьке,встретил всё-таки своего человека!!!!Марина СазоноваКак же ему повезло, что рядом оказался настоящий человек. Дай бог всем бздомышам всех своих людей найти настоящих и любящих.Комментировать
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