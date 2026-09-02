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Газета.ру

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Попова: Роспотребнадзор обновил состав всех компонентов вакцины от гриппа

Попова: Роспотребнадзор обновил состав всех компонентов вакцины от гриппа

Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав всех трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

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