Попова: Роспотребнадзор обновил состав всех компонентов вакцины от гриппа

Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав всех трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.
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