Шлем политической реальности

Apple Vision Pro — это, пожалуй, первое за последние несколько лет устройство, которое делает заявку на переворот привычных представлений о компьютерах, технологиях VR и AR и самого феномена участия и присутствия.
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