Наталия Ефимова Не виновата я - все мировые СМИ пестрят заголовками со словом "яйца". Еще и разнятся высказывания Трампа по этой теме.
Трамп и яйца
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Наталия Ефимова Не виновата я - все мировые СМИ пестрят заголовками со словом "яйца". Еще и разнятся высказывания Трампа по этой теме.
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