NYT: США призвали РФ и Украину приостановить удары из-за визитов Уитткоффа

Приостановить взаимные удары на время визитов в Москву и Киев спецпосланника президента США Стива Уитткоффа призвали Россию и Украину США, сообщает 4 сентября газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
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