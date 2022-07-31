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Атланта (ATP). Финал. Бруксби играет с де Минауром

Дженсон Бруксби играет с Алексом де Минауром в финале турнира в Атланте. Сетка турнира здесь. Atlanta Open Атланта, США 25 – 31 июля 2022 ATP 250 Призовой фонд – 555 995 долларов Открытые корты, хард Финал Алекс де Минаур (Австралия)  Дженсон Бруксби (США) 0:0 Дата проведения 1 августа, 00.

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