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Регионы России

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Киев, США и Европа достигли принципиального согласия о продолжении переговоров

Киев, США и Европа достигли принципиального согласия о продолжении переговоров

В воскресенье вечером стало известно о том, что делегации Киева, Соединённых Штатов Америки и входящих в состав Евросоюза государств достигли принципиального согласия о проведении очередного раунда переговоров в ближайшем будущем.

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