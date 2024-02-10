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RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией

RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией

Директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен утверждает, что кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) связаны с подготовкой к мирному соглашению с Российской Федерацией.

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