RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией

Директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен утверждает, что кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) связаны с подготовкой к мирному соглашению с Российской Федерацией.
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