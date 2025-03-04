ПСВ не проиграет «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, считают букмекеры. У нидерландцев всего 2 домашних поражения за 2,5 года

ПСВ примет «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб из Нидерландов за последние 2,5 года проиграл на своем поле лишь дважды – в серии пенальти против «Фейеноорда» в матче за Суперкубок Нидерландов 4 августа 2024 года и в полуфинале Кубка страны «Гоу Эхед Иглс» (1:2) на прошлой неделе.